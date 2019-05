Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, Magdeburg und Heidenheim

Der HSV kann sich Platz zwei mit einem Sieg gegen den FC Ingolstadt zurückerobern. Auf eine Aufstiegschance lauert auch der 1. FC Heidenheim, der gegen den SV Sandhausen ran muss. Zudem benötigt der 1. FC Magdeburg in Bochum Punkte gegen den Abstieg. Verfolgt die Zweitliga-Spiele am Samstagmittag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.