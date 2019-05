Investor attackiert HSV-Bosse: Kühne wollte Hannes Wolf im Februar feuern lassen

Einen Tag nach der Niederlage in Paderborn, die den Verbleib des HSV in der 2. Bundesliga besiegelte, betonte Kühne, das Debakel vorhergesehen zu haben. „Ich habe Aufsichtsrat und Vorstand der HSV Fussball AG sowie den Präsidenten des Hamburger Sportverein e.V. am 26. Februar dieses Jahres schriftlich empfohlen, den Trainer auszuwechseln, weil sich mit dem in Regensburg verlorenen Spiel der Niedergang für mich abzeichnete", teilte der Milliardär mit. Die Niederlage sei "durch falsche Entscheidungen des Trainers gekennzeichnet" gewesen.