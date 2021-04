2. Liga kompakt: HSV lässt auch in Regensburg Federn - Fürth verliert beim FC St. Pauli

Jahn Regensburg - Hamburger SV 1:1 (1:0)

Dem Hamburger SV scheint im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg das Benzin auszugehen. Drei Tage nach dem 1:2 bei SV Sandhausen musste sich die Hanseaten bei Jahn Regensburg mit einem 1:1 (0:1) begnügen und holten in diesem Monat aus vier Spielen nur zwei Punkte. In der Tabelle liegt der HSV damit zwar immerhin noch auf dem Relegationsrang, spürt aber den heißen Atem von Holstein Kiel im Nacken. Der DFB-Pokal-Halbfinalist hat nur zwei Zähler weniger auf dem Konto und bestritt aufgrund seiner langwierigen Corona-Quarantäne bisher aber drei Spiele weniger als die Hamburger. In Regensburg musste der HSV vor der Pause zwei Nackenschläge binnen weniger Minuten hinnehmen. Zunächst war dem vermeintlichen Führungstreffer von Moritz Heyer wegen einer etwaigen Abseitsstellung die Anerkennung verweigert worden (43.), dann traf der Jahn, der weiter um den Klassenerhalt kämpft, durch Andreas Albers (45.). In der Schlussphase rettete Sonny Kittel dem HSV zumindest das Remis (83.).

