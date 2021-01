2. Liga kompakt: HSV stürmt an die Tabellenspitze - Horror-Serie des FC St. Pauli geht weiter

Der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga erobert. Die Hanseaten feierten durch ein 3:1 (2:1) gegen Jahn Regensburg den vierten Sieg in Folge und profitierten zudem vom zeitgleichen Patzer des bisherigen Spitzenreiters Holstein Kiel gegen den VfL Osnabrück. Die Tore für den HSV erzielten David Kinsombi (21.), Simon Terodde (39.), für den es nach 14 Spieltagen bereits der 15. Saisontreffer war, und Bakery Jatta (62.). Für den in der Liga nun seit vier Partien sieglosen Jahn, der sich im Klassement zunehmend nach unten orientieren muss, traf einzig Max Besuschkow (33.).

Holstein Kiel - VfL Osnabrück 1:2 (0:2)

Holstein Kiel hat einen Fehlstart in das neue Jahr hingelegt. Nach zuvor fünf Siegen nacheinander kassierte die Mannschaft von Trainer Ole Werner gegen den VfL Osnabrück eine 1:2 (0:2)-Heimpleite und gab die Tabellenführung an den HSV ab. Niklas Schmidt (27.) und Sebastian Kerk mit einem sehenswerten Freistoß-Treffer (42.) sorgten für den überraschenden Erfolg der Gäste, die ihren Durchhänger der vergangenen Wochen eindrucksvoll beendeten. Neben dem Aus im DFB-Pokal kurz vor Weihnachten war dem VfL zuletzt auch in der Liga wenig geglückt. Von den vier Punktspielen im Dezember konnte nur eine Partie gewonnen werden. In der Tabelle festigte man durch den Erfolg bei den Kielern, für die Ahmet Arslan kurz vor dem Ende den Anschlusstreffer erzielte (90.+3), einen Platz in der oberen Hälfte.