HSV-Profi Jan Gyamerah erleidet Wadenbeinbruch - Jonas Boldt: "Ein großer Schock für uns alle"

Jan Gyamerah vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat sich beim Training am Mittwochvormittag schwer verletzt. Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger wurde zunächst mit einem Rettungswagen in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Eine eingehende Untersuchung ergab, dass der Sommer-Zugang ohne Fremdeinwirkung einen Bruch des linken Wadenbeins erlitten hat. Er sollte noch am Mittwochabend operiert werden, teilte der HSV mit.