Verstoß gegen "teaminterne Regeln": HSV streicht Jeremy Dudziak aus Kader

Der Hamburger SV verzichtet in seinem abschließenden Zweitliga-Spiel am kommenden Sonntag gegen Eintracht Braunschweig auf Jeremy Dudziak. Der Mittelfeldakteur wurde nach der 2:3-Niederlage beim VfL Osnabrück von Interimstrainer Horst Hrubesch aus dem Kader für die Partie gestrichen, teilte der HSV mit. Grund: Der 25-Jährige habe sich "nicht an einfache teaminterne Regeln gehalten", hieß es. Ob die Suspendierung auch Folgen für die kommende Saison haben wird, blieb offen. Dudziaks Vertrag läuft noch bis 2022.

