Berichte: HSV-Boss Jonas Boldt verhandelt mit Leverkusen über Transfer von Joel Pohjanpalo

Kommt Joel Pohjanpalo statt Robert Bozenik zum Hamburger SV? Offenbar wackelt ein angedachter Transfer des slowakischen Stürmertalents zum Zweitligisten. Pohjanpalo ist wohl die Alternative. HSV-Sport-Vorstand Jonas Boldt verhandelt angeblich schon mit seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen über einen möglichen Wechsel. Wie die Bild und der Kicker übereinstimmend berichten, ist das Interesse am finnischen Angreifer groß.

Denkbar sei eine Leihe mit anschließender Kaufoption, falls der HSV den Aufstieg in die Bundesliga packt. Pohjanpalo selbst wolle den Transfer nach Hamburg schnellstmöglich realisieren. Schon am Donnerstag oder Freitag könne der Wechsel des finnischen Nationalspielers über die Bühne gehen. Nach den Verletzungen der Stürmer Martin Harnik und Jairo Samperio intensivierte der Zweitligist in den vergangenen Tagen seine Bemühungen um eine Verstärkung im Offensivbereich.