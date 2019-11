HSV-Sportvorstand Jonas Boldt kritisiert Mannschaft: "So funktioniert es nicht"

Der verschenkte Sieg von Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV beim SV Wehen Wiesbaden (1:1) hat Sportvorstand Jonas Boldt erzürnt. „Jeder weiß, dass wir ein Spiel nicht so angehen dürfen. Wir müssen die richtigen Schlüsse daraus ziehen, denn so funktioniert es nicht“, sagte Boldt nach der Partie, in der die Gäste durch den ehemaligen HSV-Spieler Törless Knöll (90.+1 Minute) noch den späten Ausgleich kassierten.