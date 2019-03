HSV-Juwel beendet Torflaute: Fiete Arp trifft für U19-Nationalmannschaft

HSV-Talent Fiete Arp trifft zumindest in der deutschen U19-Nationalmannschaft. Der 19-Jährige vom Zweitligisten Hamburger SV steuerte am Mittwoch in Sinj den ersten Treffer beim 2:1 (1:0) der DFB-Auswahl gegen Gastgeber Kroatien zum Auftakt der entscheidenden EM-Qualifikationsrunde bei. Matchwinner war allerdings der 18-jährige Jonathan Burkardt vom 1. FSV Mainz 05, der in der 90. Minute das Siegtor erzielte.