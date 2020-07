Bericht: HSV-Keeper Julian Pollersbeck im Visier des VfB Stuttgart - Alternative zu Kobel?

Der 22 Jahre alte Kobel war bereits in der vergangenen Saison von der TSG 1899 Hoffenheim an den VfB ausgeliehen worden und stand in der abgelaufenen Zweitliga-Saison der Schwaben in 31 Liga-Partien auf dem Platz. Die Stuttgarter möchten den Schweizer fest verpflichten, die von Hoffenheim geforderten fünf Millionen Euro sind dem VfB jedoch zu viel. Im Kraichgau besitzt der auch bei anderen Klubs begehrte Kobel noch einen Vertrag bis zum Juni 2021. Eine günstigere Option wäre daher Pollersbeck, dessen Kontrakt in Hamburg ebenfalls noch bis 2021 läuft. Der ehemalige U21-Europameister war 2017 vom 1. FC Kaiserslautern an die Elbe gewechselt.