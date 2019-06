Ex-HSV-Keeper Wolfgang Hesl löst Vertrag in Kaiserslautern auf

Der Keeper spielte in seiner Jugend beim HSV und schaffte dort dann auch den Sprung in die Profi-Mannschaft. Sein erstes Bundesliga-Spiel absolvierte Hesl für die Hamburger am 14. Mai 2008 beim 7:0-Sieg gegen den Karlsruher SC - damals wechselte Huub Stevens den Stammtorhüter Frank Rost aus und brachte Hesl. Ein weiteres Spiel in der 1. Liga folgte am 28. Februar 2010 beim FC Bayern. Bei der 0:1-Niederlage musste Hesl den verletzten Rost in der Halbzeitpause ersetzen.

Über den neuen Verein von Hesl machte der FCK keine Angaben.