Steigt der HSV wieder auf? Investor Kühne: "Ich glaube an den dritten Platz"

Investor Klaus-Michael Kühne geht nicht davon aus, dass der Hamburger SV in der 2. Bundesliga in dieser Saison einen direkten Aufstiegsrang belegen wird. „Ich glaube an den dritten Platz“, sagte der 81 Jahre alte Milliardär am Sonntagabend in der Hörfunk-Sendung „Sportplatz Hamburg“ auf NDR 90,3 in einem Interview.