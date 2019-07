HSV-Investor Klaus-Michael Kühne kritisiert Kader: "Kunterbunt zusammengewürfelt"

Lange hielt sich Klaus-Michael Kühne mit Äußerungen zum Hamburger SV zurück. Der Investor des Fußball-Zweitligisten schien selbst im Sommerpausen-Modus zu sein. Doch nun, wenige Tage nach dem Vorbereitungsbeginn des HSV, setzt der 82 Jahre alte Unternehmer zur ersten Kritik an. Gegenüber der Zeit hat er die Zusammenstellung der Mannschaft bemängelt.

"Noch scheint mir die Mannschaft 'kunterbunt zusammengewürfelt' zu sein" , meinte Kühne in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Hoffnung auf eine gute Saison hat er aber noch nicht aufgegeben. Er hoffe, "es wird Sportvorstand und Trainer gelingen, daraus ein starkes Team zu formen. Das wünsche ich mir wenigstens sehr".

HSV: Transfers für zehn Millionen Euro

Für den zuvor ausgeliehenen Berkay Özcan (VfB Stuttgart), Torwart Daniel Heuer Fernandes (SV Darmstadt), Tim Lebold, Ewerton (beide 1. FC Nürnberg) und Daniel Kinsombi (Holstein Kiel) investierten die Hansestädter insgesamt rund zehn Millionen Euro. Letzterer soll einen maßgeblichen Anteil an seiner Ablöse von drei Millionen Euro selbst gezahlt haben.

Kühne dreht Geldhahn "bis auf Weiteres" zu

Weitere Verpflichtungen sollen noch getätigt werden, um das Team von Neu-Trainer Dieter Hecking sowohl qualitativ als auch in der Breite zu verstärken. Frisches Geld wird Investor Kühne dafür allerdings nicht zur Verfügung stellen, erklärte er in der Zeit: "Ein weiteres finanzielles Engagement habe ich bis auf Weiteres nicht vorgesehen." Wenn der HSV noch neue Spieler verpflichten will, muss er die Investitionen komplett selbst stemmen.