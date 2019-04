HSV setzt Kooperation mit Kühne fort: "Weiterer wichtiger Schritt für die Zukunft"

Der Hamburger SV setzt seine Kooperation mit Investor Klaus-Michael Kühne fort. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, haben beide Parteien eine neue Vereinbarung beschlossen. Darin enthalten: Die Zusicherung Kühnes, den Namen "Volksparkstadion" ein weiteres Jahr zu sichern und die "Anpassung" bestehender Darlehensvereinbarungen. Diese seien durch eine Einmalzahlung erledigt. Zu exakten Details der Vereinbarung wurden keine Angaben gemacht.

"Wir freuen uns, dass Herr Kühne dem HSV weiterhin so treu zur Seite stehen wird und unserem Verein sowie den Fans den beliebten Stadionnamen erhält", betonte Vorstandsboss Bernd Hoffmann am Tag nach der Niederlage im Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig. Zuletzt hatte es immer wieder Dissenz zwischen Verein und Investor gegeben, Kühne hinterfragte sogar grundsätzlich sein Engagement beim HSV.

Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde

Frömming wird Kühnes Interessenvertreter im HSV-Aufsichtsrat

Nun bekräftigte der 81-Jährige, auch weiterhin als Unterstützer des HSV in Erscheinung zu treten und den angeschlagenen Hanseaten finanziell unter die Arme zu greifen. "Auch wenn dem HSV schon seit vielen Jahren der sportliche Erfolg versagt blieb, möchte ich unverändert Beiträge leisten, um die finanziellen Voraussetzungen für die Rückkehr in die 1. Bundesliga zu schaffen", betonte Kühne auf hsv.de. "Mein Wunsch ist es, dass der HSV eines Tages wieder Anwärter auf einen Spitzenplatz in der Ligatabelle sein sollte."