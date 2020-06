Kommentar zum Kampf um den Bundesliga-Aufstieg: Dieser HSV lässt einen ratlos zurück

Es gibt sie tatsächlich immer noch. Diese kleine Rest-Chance. Aufgebaut auf Hoffnung, Optimismus und auf Bielefeld. Dennoch muss man nach der 1:2-Pleite beim 1. FC Heidenheim festhalten: Dieser HSV lässt einen ratlos zurück. Allein nach der Corona-Pause verspielte der Klub durch Gegentore in der Nachspielzeit sechs Punkte. In dieser Häufung kann dies nicht allein Pech sein. Es ist ein Fall für... ja für wen eigentlich? Mit Dieter Hecking verpflichtete man vor der Saison einen Trainer, der der Mannschaft Stabilität und Sicherheit in kritischen Phasen geben sollte. Das Projekt scheint misslungen. Wie zuvor schon die Versuche mit inzwischen fast schon unzähligen anderen Übungsleitern.

Viele davon durften sich noch in der Bundesliga versuchen. Manchmal zumindest mit wechselhaftem Erfolg. Am Ende dann mit gar keinem mehr. In Liga zwei setzte man schließlich zunächst auf Christian Titz, der sich als eine Art Taktik-Revolutionär verstand. Danach dürfte Hannes Wolf ran. Typ: Jung und dynamisch. Vor der aktuellen Saison kam Hecking. Drei Trainer, von denen die ersten beiden scheiterten und der dritte kurz davor steht. Drei Trainer, die in ihrer Art kaum unterschiedlicher sein könnten. Was also soll beim HSV wirken? Zumal: Auch das spielende Personal wurde sukzessive ausgetauscht, viele Probleme blieben. Das Augenscheinlichste: In den entscheidenden Momenten scheint man den Kopf zu verlieren und am Druck zu zerbrechen.