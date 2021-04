Rückschlag für den HSV: Kreuzbandriss bei U21-Nationalspieler Stephan Ambrosius 

Bittere Nachricht für den Hamburger SV und Stephan Ambrosius: Der Innenverteidiger hat sich erneut das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Bereits im Dezember 2018 hatte sich Ambrosius die gleiche Verletzung zugezogen. Damals musste der Zweitliga-Klub fast 200 Tage lang auf den Defensivspieler verzichten. Jetzt droht dem 22-Jährigen eine ähnlich lange Pause.

Wie der HSV am Mittwoch bekanntgab, verletzte sich Ambrosius bei der Trainingseinheit am Dienstag. Eine MRT-Untersuchung im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) habe für Gewissheit gesorgt. Der U21-Nationalspieler werde "einige Monate ausfallen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Klubs. Neben dem Endspurt in der aktuellen Zweitliga-Saison verpasst der gebürtige Hamburger auch die U21-EM, die am 31. Mai mit der Endrunde fortgesetzt wird. Via Instagram reagierte der 22-Jährige auf die bittere Diagnose und postete ein Zitat: "Nichts kann Gottes Plan für dein Leben bremsen."