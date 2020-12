Trotz HSV-Krise: Ex-Keeper Martin Pieckenhagen glaubt an Aufstieg - "Gewaltiges Wörtchen mitreden"

Der ehemalige HSV-Torhüter Martin Pieckenhagen sieht seinen Ex-Klub auch nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg als Schwergewicht der 2. Bundesliga an. "Beim HSV ist klar: In der 2. Liga ist er automatisch der Favorit", sagte der 49 Jahre alte Sportvorstand des FC Hansa Rostock am Sonntagabend in der Sendung "Sportclub" des NDR-Fernsehens über den auf Rang vier abgerutschten Aufstiegskandidaten aus Hamburg. "Das macht es aber nicht unbedingt leichter für den HSV. Ich glaube aber, dass die am Ende der Saison ein gewaltiges Wörtchen mitzureden haben um den Aufstieg."

