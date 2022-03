Sieg im Pokal-Krimi gegen den KSC: HSV krönt Aufholjagd im Elfmeterschießen

Drei Tage nach der Niederlage in einem turbulenten Nordderby gegen Werder Bremen hat der Hamburger SV in einem nicht minder aufreibenden Cup-Krimi das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Die Hanseaten setzten sich nach Elfmeterschießen im Zweitliga-Duell mit dem Karlsruher SC mit 5:4 (2:2, 2:2, 0:1) durch und können weiter von ihrem ersten großen Titelgewinn seit 35 Jahren träumen. 1987 hatte der HSV den nationalen Cup-Wettbewerb im Endspiel gegen die Stuttgarter Kickers gewonnen. Die Karlsruher, die in der 2. Liga im Niemandsland der Tabelle stehen, können sich nun allein auf einen guten Abschluss der Punktspiel-Saison konzentrieren. Held der Hamburger war Torhüter Daniel Heuer Fernandes, der zwei Elfmeter entschärfte.

