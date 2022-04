Souveräner Erfolg gegen den KSC: HSV siegt sich in Form für das Halbfinale im DFB-Pokal

Der Hamburger SV hat zumindest eine Minimalchance auf die Rückkehr in die Bundesliga gewahrt. Die Norddeutschen gewannen am Samstagabend vor heimischer Kulisse mit 3:0 (2:0) gegen den Karlsruher SC und haben zumindest bis zum Sonntag Anschluss an Platz drei in der 2. Liga gefunden. Robert Glatzel (23. Minute) mit seinem 18. Saisontor, Mario Vuskovic mit einem direkt verwandelten Freistoß (32.) und Josha Vagnoman (68.) sorgten für den verdienten Sieg der Hamburger. Die Karlsruher mussten rund 60 Minuten mit zehn Mann spielen, weil Daniel Gordon Gelb-Rot sah.

