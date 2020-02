2. Liga kompakt: Hinterseer schießt HSV nach Pyro-Novum an die Spitze - VfB Stuttgart feiert Daniel Didavi

Hamburger SV - Karlsruher SC 2:0 (0:0)

Der Hamburger SV hat sich vorerst an die Spitze der 2. Liga geschoben. Die Hanseaten kamen gegen den Karlsruher SC dank der Treffer von Lukas Hinterseer (67. und 81.) zu einem 2:0 (0:0) und zogen im Klassement an Arminia Bielefeld vorbei. Die Ostwestfalen können durch einen Erfolg am Sonntag gegen Jahn Regensburg aber kontern und die Tabellenführung zurückerobern. In Hamburg war es vor der Partie gegen den KSC, der auch unter dem neuen Trainer Christian Eichner nicht in Schwung kommt und zunehmend um den Klassenerhalt bangen muss, zu einem Novum im gekommen: Erstmals im deutschen Fußball wurde kontrolliert Pyrotechnik außerhalb des Zuschauerbereichs abgebrannt. Drei Minuten vor dem Anpfiff zündeten zehn Fans aus dem Ultra-Lager vor der Nordtribüne zehn Rauchtöpfe. Eine Fachfirma beaufsichtigte den Vorgang. Ordnungskräfte standen mit Feuerlöschern für den Notfall bereit. Der DFB und die Behörden der Stadt hatten die Aktion genehmigt.