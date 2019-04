HSV-Lazarett lichtet sich: Lasogga, Hunt und Hwang kehren zurück

Das Lazarett beim Hamburger SV lichtet sich. Aaron Hunt, Hee-chan Hwang und Pierre-Michael Lasogga haben am Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainiert. Trainer Hannes Wolf will daraus aber keine vorschnellen Schlüsse für die Partie am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen Erzgebirge Aue ziehen. „Es ist schön, dass sie mittrainiert haben. Wir müssen sehen, inwieweit ein Einsatz Sinn macht“ , sagte der Coach.

Auch bei Gegner Aue entspannt sich die Personallage

Nach vier Niederlagen in Serie hofft der Chefcoach im Spiel beim Tabellenzweiten auf eine Überraschung. „Wir haben beeindruckt zur Kenntnis genommen, wie die Hamburger am Montag in Köln aufgetreten sind. Trotzdem wollen wir in eine Situation kommen, um am Samstag etwas mitzunehmen. Dafür müssen wir unsere Stärken ausspielen“, erklärte Meyer. Seine Mannschaft ist vor dem 30. Spieltag mit 32 Punkten Tabellen-14. und hat noch fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.