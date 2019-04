HSV: Neuer Vertrag für Pierre-Michel Lasogga nur bei Bundesliga-Aufstieg

Die Abhängigkeit des Hamburger SV von Pierre-Michel Lasogga hat sich einmal mehr deutlich gezeigt. Beim 2:0-Auswärtssieg im DFB-Pokal-Viertelfinale in Paderborn erzielte der 27-Jährige beide Treffer für die Hanseaten. Lasogga traf zunächst in der 54. Minute nach einer Ecke per Kopf zur Führung, dann zeigte er sich auf Zuspiel von Orel Mangala eiskalt vor dem Tor (68.). Für den Mittelstürmer waren es bereits die Pokal-Treffer Nummer fünf und sechs - damit ist er Rekord-Torjäger des Wettbewerbs.