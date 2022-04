"Zu spät aufgewacht": Klub-Legende Uwe Seeler glaubt nicht mehr an den HSV-Aufstieg

Uwe Seeler hat keine großen Hoffnungen mehr auf einen Aufstieg seines Hamburger SV in die Bundesliga. "Hamburg muss in die Erste Liga. Aber sie sind ein bisschen zu spät aufgewacht. Ich glaube nicht, dass sie es noch schaffen", sagte die 85 Jahre alte Vereinsikone dem NDR.

Vor dem drittletzten Spiel der Zweitliga-Saison am Samstag (13.30 Uhr) bei dem als Absteiger schon feststehenden Tabellenletzten FC Ingolstadt hat sich der HSV als Tabellenfünfter bis auf drei Punkte an den Relegationsplatz drei wieder herangearbeitet. In den Partien gegen Hannover 96 und bei Hansa Rostock hat das Team von Trainer Tim Walter zudem ein vermeintlich leichtes Restprogramm.