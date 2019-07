HSV will Innenverteidiger Letschert holen - fünf Profis sollen noch weg

Die Zeit rennt allerdings, denn am Sonntag empfängt der HSV den SV Darmstadt 98 zum ersten Spiel der neuen Zweitliga-Saison im Volksparkstadion. Insbesondere in der Abwehr könnte Boldt jedoch zeitnah eine Lösung präsentieren - Timo Letschert ist laut Bild der aktuell heißeste Kandidat. Der Holländer, der in der vergangenen Saison von der US Sassuolo an den FC Utrecht verliehen war, kann die Italiener bei einem passenden Angebot verlassen.