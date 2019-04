HSV-Profi Lewis Holtby räumt nach Suspendierung Fehler ein: "Absolut nicht in Ordnung"

Lewis Holtby hat nach seiner Suspendierung beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV öffentlich Fehler eingestanden. Der 28-Jährige soll bei den strauchelnden Hanseaten in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen, nachdem er vor dem 0:2 beim 1. FC Union Berlin zeitweise gebeten hatte, nicht mit in die Hauptstadt zu reisen.

"Die Reaktion war emotional, geschah im Affekt und war absolut nicht in Ordnung - das habe ich nach einer kalten Dusche wenige Minuten nach dem Training eingesehen und umgehend die Entscheidung gegenüber dem Trainer revidiert", schrieb Holtby am späten Sonntagabend in sozialen Netzwerken. "Leider wurde mir die Tür nicht mehr aufgemacht, was ich mir aber unbedingt gewünscht hätte. Ich werde die Entscheidung des Vereins akzeptieren müssen."