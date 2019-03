HSV bestätigt Trennung: Lewis Holtby verlässt Hamburg nach fünf Jahren

Die Zukunft von Lewis Holtby ist geklärt! Wie der Hamburger SV am Freitagmittag in einer Stellungnahme bekanntgab, wird der Ex-Nationalspieler beim Zweitligisten keinen neuen Vertrag erhalten. Damit muss sich der nun ablösefreie 28-Jährige zur neuen Saison einen neuen Klub suchen. Der Mittelfeldspieler gehörte seit 2014 zum Aufgebot der Hamburger und absolvierte seither 134 Spiele, in denen er 15 Tore schoss und 18 weitere vorbereitete. Sein aktueller Vertrag läuft im Juni aus.