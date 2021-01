Berichte: HSV droht neuer Machtkampf im Präsidium - Boss Marcell Jansen im Mittelpunkt

Dem Zweitligisten Hamburger SV droht nach Medienberichten ein neuer Machtkampf. Demnach soll es im Präsidium des HSV e.V. einen Riss zwischen Präsident Marcell Jansen sowie dessen Vize Thomas Schulz und Schatzmeister Moritz Schaefer geben. Hintergrund sei der Streit um die künftige Ausrichtung der HSV Fußball AG und die bevorstehende Nachbesetzung des Aufsichtsrats, berichten die Bild, das Hamburger Abendblatt und die Hamburger Morgenpost in ihren Mittwoch-Ausgaben.

Ex-Nationalspieler Jansen (35) war vor gut zwei Jahren als Nachfolger von Bernd Hoffmann in das Amt des HSV-Präsidenten gewählt worden. Schulz und Schäfer, die zuvor im "Team Hoffmann" angetreten waren, blieben in ihren Ämtern. Jansen übernahm einen Platz im Aufsichtsrat der AG, während Hoffmann selbst an die Spitze des Vorstandes rückte. Im März 2020 wurde er vom Kontrollgremium auch mit der Stimme Jansens abberufen