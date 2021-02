HSV-Legende Magath schwärmt von Terodde: "So einen Knipser noch nie erlebt"

Klublegende Felix Magath billigt dem Hamburger SV im Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga bessere Chancen zu als noch in den vergangenen Jahren. "Ich denke, dass es diesmal mit dem Aufstieg klappen wird" , sagte der 67-Jährige gegenüber Bild. Allerdings erwartet er eine Vorentscheidung erst im April. Zuletzt war der HSV zweimal nur knapp am Unternehmen Wiederaufstieg gescheitert.

Dass die Hamburger von Trainer Daniel Thioune diesmal als Tabellenführer die Pole Position inne haben, liegt auch und vor allem am neuen Torjäger der Norddeutschen . Die Verpflichtung von Simon Terodde vom 1. FC Köln stellte sich als starker Schachzug der Kaderplaner Jonas Boldt und Michael Mutzel heraus , der 32-Jährige schoss in 20 Spielen schon 19 Tore.

Terodde, dem der große Durchbruch in der Bundesliga stets verwehrt blieb, ist mittlerweile mit 137 Toren sogar Rekordtorschütze der 2. Bundesliga. Der frühere Union- und Bochum-Stürmer habe ein "extrem ausgeprägtes" Näschen für die richtige Situation, so Magath. "Irgendwie bekommt er immer einen Körperteil an den Ball und die Kugel fliegt dann oft ins Tor." Sein Fazit: "So einen Knipser habe ich noch nie erlebt. Man kann ihn auch nicht mit anderen Mittelstürmern vergleichen."