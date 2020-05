Klubchef Jansen: HSV aus wirtschaftlichen Gründen nicht zum Aufstieg verdammt

HSV-Präsident Marcell Jansen hat vor dem möglicherweise richtungsweisenden Duell mit dem Verfolger VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga am Donnerstag betont, dass der Hamburger SV auch im Falle eines Nichtaufstiegs wirtschaftlich handlungsfähig sei. "Sportlich gesehen wollen und müssen wir aufsteigen", sagte der Ex-Profi in der Sendung Sky90. "Wirtschaftlich haben wir nicht den Druck, aufsteigen zu müssen".

Dass der Klub sich der Rückkehr in die Bundesliga nur in kleinen Schritten nähert (am Sonntag gab es ein insgesamt enttäuschendes 0:0 gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld), wundert Jansen nicht. Die Mannschaft habe schließlich einen großen Umbruch hinter sich. "Man kann gegen Stuttgart jetzt sehen, wo man steht", sagte Jansen. "Es werden aber auch die Spiele wichtig sein, die danach kommen. Man sieht ja, wie verrückt es zugeht."

Ein Szenario, in dem der HSV als aktueller Tabellenzweiter in der Relegation zur Bundesliga auf den Tabellen-17. des Oberhauses treffen kann - den Erzrivalen Werder Bremen nämlich, der nach dem Auswärtssieg in Freiburg am Samstag neue Hoffnung geschöpft hat, beschäftigt den Klub noch nicht, da man sich voll auf die aktuellen Aufgaben konzentriere. Jansen: "Unser Ziel ist es, über den zweiten Platz aufzusteigen." Wenn das nicht möglich sei, werde man aber auch "diese Aufgabe angehen". Aktuell stehen die Hamburger auf Rang zwei, der zum direkten Aufstieg berechtigt. Der Abstand zum Dritten Stuttgart (ein Punkt) und Vierten Heidenheim (zwei) ist allerdings gering.

Jansen, der von 2008 bis 2015 für den HSV aktiv war, sitzt seit Februar 2018 im Aufsichtsrat der HSV Fußball AG und ist seit dem Rücktritt von Max-Arnold Köttgen Ende März dessen Vorsitzender. Im Januar 2019 wurde er außerdem zum Präsidenten des Hamburger SV e.V. gewählt.

