HSV-Boss Marcell Jansen lobt Umbruch: Jonas Boldt und Michael Mutzel haben "guten Job gemacht"

Marcell Jansen ist mit dem Start seines Hamburger SV in die neue Saison der 2. Bundesliga sehr zufrieden, will den Einstand aber auch nicht überbewerten. "Wenn man zum Auftakt zwei Spiele gewinnt, ist das ein gutes Zeichen. Aber die Saison ist noch sehr lang und der Favoritenkreis ist deutlich größer: Düsseldorf, Hannover, Kiel, auch Nürnberg und Paderborn werden die oberen Ränge im Visier haben", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der HSV Fußball AG und Präsident des HSV e.V. in einem Interview der Bild-Zeitung (Donnerstag). Sein Verein hatte die Erstliga-Absteiger Düsseldorf (2:1) und Paderborn (4:3) bezwungen, das Aue-Spiel war ausgefallen.