Nach Machtkampf: HSV-Präsidium um Marcell Jansen tritt geschlossen zurück

Das Präsidium des Hamburger SV ist geschlossen von seinen Ämtern zurückgetreten. Dies verkündete das Gremium um Ex-Nationalspieler Marcell Jansen am Dienstagabend und verwies in der Begründung auf die jüngsten Unstimmigkeiten innerhalb der eigenen Reihen. "Nach sehr intensiven und zielführenden Gesprächen in den vergangenen Tagen haben wir uns als Präsidium gemeinsam dazu entschlossen, mit sofortiger Wirkung von unseren Präsidiumsämtern zurückzutreten und so die zuletzt vorhandenen Meinungsverschiedenheiten im Präsidium nicht mehr zu einem Themenfeld innerhalb unseres Vereins zu machen", heißt es in einer von Präsident Jansen sowie dessen Vize Thomas Schulz und Schatzmeister Moritz Schaefer unterzeichneten Mitteilung.

