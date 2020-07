Neue Marktwerte in 2. Liga: HSV-Profi Tim Leibold großer Gewinner - Rick van Drongelen stürzt ab

Das Portal transfermarkt.de hat zur erneuten Öffnung des Transferfensters am Mittwoch die Marktwerte von 100 Profis der 2. Bundesliga erstmals seit April, als die Werte aufgrund der Coronavirus-Krise pauschal nach unten korrigiert worden waren, neu kalkuliert. Mit Rick van Drongelen und Tim Leibold sind zwei Profis des Hamburger SV unter den Spieler mit den gravierendsten Marktwert-Änderungen. Mit den höchsten Marktwert hat Nicolás González vom Bundesliga -Aufsteiger VfB Stuttgart , der seinen Wert um 25 Prozent von 7,2 Millionen Euro auf 9 Millionen Euro steigerte und jüngst laut über einen Abschied nachdachte . Auch Linton Maina von Hannover 96 (9 Millionen Euro statt bisher 6,3 Millionen Euro), und Niklas Dorsch vom Relegations-Teilnehmer 1. FC Heidenheim (Steigerung um 33,3 Prozent von 4,5 auf 6 Millionen Euro) legten kräftig zu.

V an Drongelen gehört hingegen zu den großen Verlierern . Der Marktwert des 21 Jahre alten Innenverteidigers aus den Niederlanden ging dem Portal zufolge um 30,6 Prozent von 7,2 Millionen auf 5 Millionen Euro zurück. Ausschlaggebend für diese Herabstufung dürfte auch die schwere Verletzung van Drongelens sein: Bei der 1:5-Niederlage gegen den SV Sandhausen , die den HSV endgültig den möglichen Aufstieg kostete , zog sich der Innenverteidiger einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Er wird den Hansestädtern in der neuen Saison unter Heckings Nachfolger Daniel Thioune , den die Hamburger vom VfL Osnabrück verpflichtet haben, mehrere Monate fehlen.

Auch Hinterseer, Amaechi und Heuer Fernandes beim HSV mit Verlusten

Zu den Gewinnern gehört HSV-Linksverteidiger Tim Leibold, der nach seinem Wechsel vom 1. FC Nürnberg in allen 34 Zweitliga-Partien der Saison in der Startelf der Hamburger stand. Er steigerte seinen Marktwert von 2,4 Millionen auf 4 Millionen Euro - ein Zuwachs von 66,7 Prozent. Mit diesem starken Gewinn steht Leibold innerhalb des HSV-Kaders jedoch ziemlich alleine da. Vielmehr sind mehrere Akteure in einem ähnlichen Ausmaß wie van Drongelen zurückgestuft worden.