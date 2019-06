Bericht: HSV will "Hamburger Jung" Martin Harnik von Werder Bremen verpflichten

Offenbar könnte Martin Harnik in seine Heimatstadt zurückkehren. Wie die Bild unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, ist der Hamburger SV an den Diensten des 32-jährigen Stürmers vom langjährigen Rivalen Werder Bremen interessiert.

Trainer Dieter Hecking und Sportvorstand Jonas Boldt sollen demnach gerade versuchen, den gebürtigen Hamburger nach nur einem Jahr zurück in Bremen von einem Wechsel in die 2. Bundesliga zu überzeugen. Einen ersten Kontakt hatte bereits Boldt-Vorgänger Ralf Becker gelegt.

Harnik vor zwei Jahren: "Ich bin definitiv ein Hamburger Jung"

Harnik, der kurioserweise nie beim größten Verein seiner Heimatstadt spielte (der HSV verzichtete 2005 auf eine Verpflichtung des Talents, das damals beim kleinen SC Vier- und Marschlande für Aufsehen sorgte) soll beim SV Werder nicht vollends zufrieden sein. Das liegt vor allem an seiner Rolle als Einwechselspieler (nur ein Bundesliga-Spiel über 90 Minuten, zehn Startelf-Einsätze) und am Weggang seines besten Kumpels Max Kruse, der Werder zum Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen hat. Mit seinem Ex-Kollegen Niclas Füllkrug kommt nun noch ein weiterer Konkurrent für den Bremer Sturm.

Ex-Kapitän Sakai kündigt Abschied vom HSV an: "Steht für mich schon länger fest"

Der langjährige Werder-Profi (2006 bis 2010 und seit 2018) wurde 1987 als Sohn einer Hamburgerin und eines Österreichers in der Hansestadt geboren und sieht sich zumindest als HSV-Sympathisant. "*Ich bin definitiv ein Hamburger Jung und sehe da auch meine Zukunft", erklärte Harnik 2017 in einem Interview der _Hamburger Morgenpost_. Seine Familie lebt in Kirchwerder im Südosten Hamburgs. *"Familie und Freundeskreise sind da. Hamburg ist unsere Stadt", sagte Harnik, der von 2016 bis 2018 bei Hannover 96 spielte.