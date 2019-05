Netzreaktionen zum HSV-Debakel gegen Ingolstadt: Fans fordern Entlassung von Trainer Wolf

Der Hamburger SV hat die Rückkehr auf die Aufstiegsplätze der 2. Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf verlor am Samstag gegen den abstiegsbedrohten FC Ingolstadt mit 0:3 (0:1) und bleibt nach dem 32. Spieltag mit 53 Punkten Vierter. Ingolstadt rückte mit 32 Zählern auf den Relegationsplatz 16 vor. Eine Leistung des Bundesliga-Absteigers, die sprachlos macht. Selten war der HSV so hilflos wie am Samstagnachmittag gegen den FCI. Im Netz werden nun Stimmen laut, die eine Entlassung Wolfs fordern.

HSV-Fan: "Im Trainingslager wurde scheinbar trainiert, wie man noch schlechteren Fußball spielen kann"

Der HSV steckt in der größten Krise seit dem Bundesliga-Abstieg in der vergangenen Saison: Seit dem Derby-Sieg gegen den FC St. Pauli (4:0 am 10. März) haben die Hamburger in der 2. Liga nicht mehr gewonnen, sind nunmehr seit sieben Spielen ohne Sieg. Das Debakel gegen Ingolstadt war nun der Höhepunkt der Krisen-Wochen des HSV - und das trotz einem Drei-Tage-Trainingslager in Rotenburg/Wümme, das offensichtlich nichts gebracht hat. "Im Trainingslager wurde scheinbar trainiert, wie man noch schlechteren Fußball spielen kann", spottet ein Twitter-User.