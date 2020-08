HSV-Neuzugang Simon Terodde über seine Rolle: "Auf dem Platz vorneweg gehen"

Simon Terodde sieht seine Aufgabe beim Zweitligisten Hamburger SV auch als Führungsspieler. "Ich wollte irgendwo zum Ende meiner Karriere noch einmal richtig Gas geben und Verantwortung auf dem Platz übernehmen", sagte der 32 Jahre alte Stürmer am Freitag nach der ersten Trainingseinheit mit seinem neuen Team. "Ich glaube, ich habe da einen guten Verein gefunden mit dem HSV." Er sei aber nicht der Spieler, "der in der Kabine die großen Reden schwingt. Ich versuche, auf dem Platz vorneweg zu gehen. "

Der Angreifer gilt als Zweitliga-Spezialist. In 220 Spielen für den MSV Duisburg, Union Berlin, den VfL Bochum, den VfB Stuttgart und den 1. FC Köln traf er 118 Mal. In Köln spielte er seit Anfang 2018. Mit dem VfB Stuttgart (2017) und dem 1. FC Köln (2019) stieg er in die Bundesliga auf. Zudem war er dreimal Zweitliga-Torschützenkönig.

Terodde: "Bin extrem von der Mannschaft abhängig"

An den Toren allein will er nicht gemessen werden. "Ich bin extrem von der Mannschaft abhängig", meinte er. "Das ist genauso, wie ich defensiv mitarbeite, versuche ich natürlich, mich offensiv einzubringen. Am Ende bin ich nur der, der in der Kette steht, und das Ding vielleicht über die Linie drücken muss."

Ob Lukas Hinterseer auch weiter die Bälle für den HSV über die Linie drückt, ist wenige Tage vor dem Start in das Trainingslager in seiner österreichischen Heimat offen. Vor einem Jahr war der 29-Jährige als große Sturm-Hoffnung vom VfL Bochum geholt worden. In der Rückrunde verlor er seinen Stammplatz an den bis Saisonende ausgeliehenen Joel Pohjanpalo. Nun droht ihm möglicherweise dasselbe Schicksal auch in der neuen Spielzeit. Sein Vertrag läuft noch bis 2021.