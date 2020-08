HSV-Zugang Simon Terodde formuliert Führungsanspruch: "Ich definiere mich nicht nur über Tore"

Torjäger Simon Terodde will beim Zweitligisten Hamburger SV einer der Anführer sein. "Ich definiere mich nicht nur über Tore, sondern will generell mit meiner Leistung auf dem Platz vorneweg gehen", sagte der 32 Jahre alte Stürmer der Bild-Zeitung. Ein Geheimnis seiner Treffsicherheit gebe es nicht. "Ich profitiere enorm von den Zuspielen der Mitspieler. Ich bin keiner, der die großen Einzelaktionen hat. Ich versuche, in der Box da zu sein", sagte Neuzugang Terodde. "Ich sehe mich als Mannschaftsspieler. Ich habe immer versucht, bodenständig und demütig zu bleiben."