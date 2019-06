HSV-Manager Jonas Boldt: Trainer Dieter Hecking war schon bei Bayer Leverkusen "eine Überlegung"

Die neue sportliche Führung des Zweitligisten Hamburger SV könnte heute auch die Geschicke bei Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen leiten. Wie Sportvorstand Jonas Boldt verriet, wollte er den im Sommer verpflichteten Trainer Dieter Hecking einst zu seinem Ex-Klub holen. "Natürlich kenne ich ihn als Trainer, aber persönlich habe ich noch nicht mit ihm gearbeitet. Der neue Trainer sollte Erfahrung haben, damit wir schnell liefern können. Es geht darum, Vertrauen zu schaffen", sagte Boldt der Bild und ergänzte: "Dieter Hecking war für mich die 1a-Lösung. Er war immer auch eine Überlegung in Leverkusen, aber zu den Zeitpunkten hat es nie gepasst. Jeder Bundesligist muss sich mit Dieter Hecking befassen."

Boldt hatte Leverkusen im November 2018 verlassen und nach der abgelaufenen Saison seinen Job in Hamburg angetreten. Eine seiner ersten Amtshandlungen: Die Verpflichtung Heckings, der zuvor Borussia Mönchengladbach betreute. Eine Personalie, die der Manager mit großen Erwartungen verbindet: "Was wir auf jeden Fall geändert haben, sind die handelnden Personen. Damit steht und fällt sehr viel. Wir sind in der Verantwortung, Dinge vorzuleben. Da habe ich mit Dieter Hecking einen Bruder im Geiste. Wir wollen wir einen frischen Wind reinbringen. Die Leute hier bekommen eine Orientierung, wenn du Dinge vorlebst und nicht nur predigst."