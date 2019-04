HSV zittert vor Top-Spiel beim 1. FC Köln um Einsatz von Pierre-Michel Lasogga

Nach der bitteren 1:2-Heimpleite gegen den 1. FC Magdeburg droht dem Hamburger SV im Kampf um den Aufstieg der nächste Dämpfer. Torjäger Pierre-Michel Lasogga fehlte auch am Samstag im Mannschaftstraining und könnte im Top-Spiel am Montag beim 1. FC Köln ausfallen. "Er hat eine Verhärtung der Adduktoren im rechten Oberschenkel. Es wird knapp", sagte Trainer Hannes Wolf, der nach nur einem Punkt aus den letzten drei Partien unter Druck steht .

Lasogga ist mit insgesamt 19 Pflichtspieltreffern der gefährlichste Angreifer des DFB-Pokal-Halbfinalisten, der in Köln wohl weiterhin auf Spielmacher Aaron Hunt verzichten muss. Der angeschlagene Kapitän trainierte am Samstag ebenso wie Hee-chan Hwang nur individuell. Der HSV liegt in der Tabelle der 2. Liga derzeit auf dem zweiten Rang. Spitzenreiter Köln ist bereits um sieben Punkte enteilt. Der Dritte Union Berlin hätte am Freitag mit einem Heimsieg gegen Jahn Regensburg an den Hamburgern vorbeiziehen können, musste sich aber mit einem 2:2 begnügen.