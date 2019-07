Erste Hecking-Niederlage: HSV verliert Testspiel gegen Huddersfield trotz guter Chancen

HSV wird Elfmeter nach Ellbogenschlag verwehrt

Adama Diakhaby (23. Minute) erzielte am Samstag in Langau das Tor des Tages für den englischen Premier-League-Absteiger. Der HSV drängte nach der Pause auf den Ausgleich, ihm fehlten aber Präzision und Glück im Abschluss. Unter anderem blieb den Hamburgern auch ein klarer Elfmeter verwehrt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bekam Stürmer Lukas Hinterseer im Strafraum den Ellbogen seines Gegenspielers an den Kopf. Doch der Schiedsrichter pfiff stattdessen zur Pause.

HSV-Trainer Dieter Hecking mahnt nach Standard-Gegentor: "Das müssen wir abstellen"

Wie dominant der HSV war, der unter anderem mit Neuzugang Sonny Kittel antrat, zeigt auch ein Blick auf das Ecken-Verhältnis. In dieser Kategorie führte der HSV mit 12:0 gegen den Ex-Klub von Schalke-Trainer David Wagner. HSV-Coach Hecking war mit der Leistung seines Teams eigentlich zufrieden: "Wir hatten heute acht bis zehn gute Angriffe. Zudem haben wir hinten wenig zugelassen", so der Ex-Gladbacher. Doch er mahnt auch: "Aber wir geraten durch einen Standard in Rückstand. Das müssen wir in den nächsten Wochen abstellen", forderte Hecking.