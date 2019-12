HSV in der Einzelkritik: Die Noten zum Remis beim SV Darmstadt 98

Der Hamburger SV kann den "Auswärtsfluch" einfach nicht durchbrechen. Die Mannschaft von Dieter Hecking kam beim SV Darmstadt 98 nicht über ein 2:2 hinaus. Der Ex-Bundesligist wartet nun seit dem 25. August auf einen Auswärtssieg und ist seit vier Spielen ohne Sieg. Für die Norddeutschen trafen Lukas Hinterseer (18.) und Bakery Jatta (45.). Für Darmstadt traf Serdar Dursun gleich doppelt (32. und 58.). Die Hamburger beenden das Jahr 2019 somit auf dem 2. Tabellenplatz in der 2. Liga . Das erste Pflichtspiel im Jahre 2020 findet am 30. Januar im heimischen Volksparkstadion gegen den 1. FC Nürnberg statt.

Daniel Heuer Fernandes - NOTE 5: Der Torwart lässt den Ball vor dem Gegentreffer zum 2:2 nach vorne abklatschen und ermöglicht dadurch den Ausgleichstreffer – ein klarer Torwartfehler. Am Gegentor zum 0:1 ist ihm hingegen kein Vorwurf zu machen. Positiv war, dass er in der 43. Minute ein mögliches Eigentor von Timo Letschert verhindert. ©

Dursun und Videobeweis retten Darmstadt

Die 14.875 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor sahen eine muntere Partie, in der sich die Gäste mit Bakery Jatta (8.) erstmals gefährlich dem Lilien-Tor näherten und wenig später auch in Führung gingen: Hinterseer köpfte nach Vorarbeit von Khaled Narey ein. Darmstadt wurde aktiver und kam durch den gebürtige Hamburger Dursun zum Ausgleich. Nach einem Pfostentreffer von Leibold staubte Jatta kurz vor der Pause zur erneuten Führung des HSV ab. Im zweiten Durchgang bescherte ebenfalls ein Abstauber den SV-Ausgleich durch Dursun. Das mögliche Siegtor durch Rick van Drongelen (78.) wurde nach Überprüfung per Videobeweis aberkannt.