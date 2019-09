HSV in Noten: Die Einzelkritik zum Unentschieden bei Jahn Regensburg

Lange Zeit sah es so aus, als würde der Hamburger SV die dritte Pleite gegen Regensburg in Folge kassieren. In der zweiten Halbzeit legte das Team von Dieter Hecking eine Schippe drauf, musste sich am Ende jedoch mit einem 2:2-Remis zufriedengeben. Für den SPORTBUZZER hat Oliver Jensen den HSV-Auftritt in einer Einzelkritik bewertet.