HSV nutzt Stuttgart-Patzer nicht: Unentschieden beim Spitzenspiel in Bielefeld

Kein Sieger im Zweitliga-Spitzenspiel! Der Hamburger SV hat am Montagabend in Bielefeld eine Führung vergeben und 1:1 (1:0) gespielt. Den Führungstreffer für das Team von Trainer Dieter Hecking erzielte Lukas Hinterseer (15.). Den Ausgleich für den Gastgeber erzielte Top-Scorer Fabian Klos (50.). Damit konnte keine der beiden Mannschaften aus der 0:1-Niederlage des VfB Stuttgart gegen Holstein Kiel Kapital schlagen. Der HSV bleibt mit nun 21 Punkten dennoch Tabellenführer vor Stuttgart (20 Punkte), Bielefeld hält mit nunmehr 19 Punkten Platz Drei.

In der Folge spielten beide Teams mit offenem Visier. Bielefeld-Kapitän Fabian Klos scheiterte an HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33.), Jeremy Dudziak verzog frei vor Ortega (34.). Kurz vor der Pause schob Martin Harnik zum vermeintlichen 2:0 ein - stand aber im Abseits.

Beide Teams starteten munter in das Spitzenspiel. In den ersten Minuten prägten aber vor allem individuelle Fehler die Partei. Die erste größere Chance hatten die Gäste aus Hamburg: Kittels scharfe Hereingabe konnte Hinterseer aber nicht mehr erreichen (10.). Fünf Minuten später machte es der Österreicher dann aber besser. Nach kapitalem Fehlpass von Bielefelds Mittelfeld-Spieler Joan Simun Edmundsson stand Hinterseer plötzlich frei vor Stefan Ortega und legte den Ball sicher am Schlussmann vorbei. "Als Stürmer steht man da. Ich habe das dankend angenommen, das sind tolle Tore. Ich wusste nicht, dass noch jemand von hinten herankommt", sagte Torschütze Hinterseer nach der Partie bei Sky.

HSV-Proteste nach Bielefeld-Ausgleich durch Klos

Zur zweiten Halbzeit nahm Bielefeld-Trainer Uwe Neuhaus Pechvogel Edmundsson runter und brachte mit Reinhold Yabo einen Offensiven. Doch den ersehnten Ausgleich für die Arminia lieferte - wieder einmal - Klos. Nach einer Ecke köpfte er zum Ausgleich ein (48.). Proteste gab es von den Rothosen, die zuvor ein Foul an Josha Vagnoman gesehen haben wollten. Der ganz große Druck war aus der Partie dann erst einmal raus. Erst in der Schlussphase gewann die Partie wieder an Spannung: Klos verpasste erst per Flachschuss (71.), dann ungehindert beim Kopfball (80.). Kurz vor Schluss traf Hamburgs Dudziak mit seinem Distanz-Volley nur den Querbalken (86.) und setzte damit endgültig den Schlussstrich unter eine hochklassige und umkämpfte Zweitliga-Partie.