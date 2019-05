Orel Mangala bricht Training ab: HSV droht gegen Paderborn Spielmacher-Ausfall

Dem Hamburger SV droht im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga der Ausfall eines weiteren Leistungsträgers. Der Belgier Orel Mangala musste am Dienstag das Training mit einer muskulären Verletzung abbrechen. „Wir müssen abwarten, was es genau ist. Aber das sah nicht gut aus“, sagte HSV-Trainer Hannes Wolf. „Wir hoffen natürlich das Beste. Sollte es aber eine schwerwiegendere Sache sein, werden wir das auch akzeptieren.“

Neben Mangala droht der auf Platz vier zurückgefallene Aufstiegsfavorit am Sonntag im Spitzenspiel beim SC Paderborn auch Aaron Hunt, Gideon Jung und Rick van Drongelen ersetzen zu müssen. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler Mangala ist vom VfB Stuttgart ausgeliehen und wird die Hamburger nach dieser Saison verlassen.

Wolf glaubt weiterhin an HSV-Aufstieg

Wolf bereitet seine Mannschaft auf das vorentscheidende Spiel am Sonntag beim Tabellenzweiten SC Paderborn mit drei geheimen Einheiten vor. Mit einem Sieg in Ostwestfalen will der HSV seine Chance auf einen direkten Aufstiegsplatz wahren. Derzeit ist der Bundesliga-Absteiger lediglich Tabellenvierter.