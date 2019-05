Bitterer HSV-Rückschlag: Leistungsträger Orel Mangala fehlt im Kampf um den Aufstieg

Die Leihgabe des VfB Stuttgart , die in dieser Saison zu den wenigen Leistungsträgern des HSV zählte, steht dem strauchelnden Tabellenvierten damit in den noch ausstehenden Punktspielen am Sonntag beim SC Paderborn und eine Woche später gegen den MSV Duisburg nicht zur Verfügung.

Comeback für die Relegationsspiele nicht wahrscheinlich

Auch wenn der HSV die Relegationsspiele gegen den Drittletzten der Bundesliga erreichen sollte, würde die Zeit für ein Comeback Mangalas knapp werden. Die beiden Partien finden am 23. und 27. Mai statt. Anschließend wird der junge Belgier zu seinem Klub VfB Stuttgart zurückkehren , einem möglichen Gegner der Hamburger in der Relegation.

Kiel-Star David Kinsombi will junge HSV-Mannschaft auch in der 2. Liga anführen

Mangala kam in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 34 Spielen für die Hamburger zum Einsatz und schoss ein Tor. Unter Trainer Hannes Wolf, mit dem der Belgier schon in Stuttgart erfolgreich zusammengearbeitet hatte, stand Mangala in jedem Spiel in der Startelf. Mit nur zwei Ausnahmen: Die Partie gegen Fürth (der HSV siegte 1:0) verpasste Mangala wegen einer Gelbrotsperre, die 0:2-Pleite bei Union Berlin vorige Woche verletzungsbedingt.