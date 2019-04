Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, Paderborn und Berlin

Trainer Hannes Wolf nimmt seine Mannschaft im Endspurt der 2. Bundesliga in die Pflicht. "Wir haben nur noch Endspiele, nur noch Finals", sagte der Coach des Hamburger SV vor dem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue ( So könnt ihr das Spiel live sehen! ). Die anderen Aufstiegskandidaten Holstein Kiel und SC Paderborn treffen im direkten Duell aufeinander. "Kiel gehört für mich zu den interessantesten Mannschaften der Liga. Sie spielen einen offensiven Fußball, der so nicht zu kopieren ist", sagte SCP-Trainer Steffen Baumgart.

Im Aufstiegsrennen will der 1. FC Union Berlin seine Serie von vier sieglosen Spielen beenden. Die Köpenicker treten bei der SpVgg Greuther Fürth an (So könnt ihr das Spiel live sehen!). Im Abstiegskampf kommt es zum Kracher zwischen dem MSV Duisburg und SV Sandhausen. "Für unseren Gegner geht es um die letzte Chance. In Duisburg werden die Messer gewetzt sein. Nur wenn wir genau so kriegerisch auftreten, werden wir bestehen", sagte Sandhausen-Trainer Uwe Koschinat.