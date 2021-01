2. Liga kompakt: Kittel schießt HSV in Richtung Aufstieg - Kiel feiert Sieg gegen Braunschweig

Hamburger SV - SC Paderborn 3:1 (2:1) Sonny Kittel hat den Hamburger SV ein weiteres Stückchen in Richtung Bundesliga-Aufstieg geschossen. Der 28-Jährige steuerte beim 3:1 (2:1) gegen den SC Paderborn zwei Treffer bei (22. und 53.) und war somit maßgeblich daran beteiligt, dass der Tabellenführer zum neunten Mal nacheinander ungeschlagen blieb. In einem guten Zweitliga-Spiel brachte Moritz Heyer den HSV bereits nach acht Minuten in Führung, Kittel traf knapp eine Viertelstunde später mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:0. Nachdem Sven Michel der Anschlusstreffer für die Gäste gelungen war (41.), schloss Kittel nach der Pause einen bärenstarken Hamburger Angriff zum dritten Treffer der Platzherren ab. Bundesliga-Absteiger Paderborn, der die erste Niederlage seit knapp vier Wochen kassierte, steckt in der Tabelle damit weiter im Mittelfeld fest. Anzeige

Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig 3:1 (3:0) Holstein Kiel hat seine Ambitionen auf den Aufstieg unterstrichen. Die Schleswig-Holsteiner, die nach dem sensationellen Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals Mitte Januar gegen den FC Bayern nur eine von drei Partien gewonnen hatten, zeigten am Samstag ansteigende Form und kamen gegen Eintracht Braunschweig zu einem souveränen 3:1 (3:0). Fabian Reese (4.), Fin Bartels (28.) und Janni Serra (31.) sorgten mit ihren Treffen dafür, dass die Mannschaft von Trainer Ole Werner ihren dritten Tabellenplatz verteidigen konnte. Braunschweig, für das einzig Yassin Ben Balla erfolgreich war (63.), konnte den Schwung vom 1:0 am vergangenen Dienstag gegen den 1. FC Heidenheim hingegen nicht konservieren. Bei entsprechendem Ausgang der Partien am Sonntag könnten die Niedersachsen auf den vorletzten Rang stürzen. Zu allem Überfluss muss die Eintracht im Derby am kommenden Samstag gegen Hannover 96 auf Oumar Diakhité verzichten, der in Kiel die Gelb-Rote-Karte sah (90.+1).