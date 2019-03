Dieses Gehalt soll HSV-Star Pierre-Michel Lasogga fordern - Uwe Seeler rechnet mit Geld-Problem

„Ich habe den HSV in mein Herz geschlossen. Ich habe die Leute hier in mein Herz geschlossen. Nichtsdestotrotz kann ich leider nichts versprechen, wie's im Sommer weitergeht“, sagte der 27-Jährige vor wenigen Wochen in der Sendung Sportclub des NDR-Fernsehens. Und ergänzte: „Es gibt Gespräche. Aber im Moment ist noch alles offen und ich fokussiere mich voll und ganz auf das gemeinsame Ziel Aufstieg.“