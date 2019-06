Deutlich mehr Gehalt für Pierre-Michel Lasogga: Das bedeutet der Wechsel nach Katar

Der Wechsel von Pierre-Michel Lasogga sorgte für viel Aufsehen. Am Dienstagabend gab der katarische Fußballklub Al-Arabi aus der Hauptstadt Doha bekannt, dass der Stürmer des Hamburger SV in den Wüstenstaat wechselt . Demnach erhält der 27 Jahre alte Angreifer, dessen Kontrakt beim HSV nach der vergangenen Saison nicht verlängert wurde , einen Dreijahresvertrag in Katar.

Ex-HSV-Topverdiener Lasogga kassiert in Katar ab

Und dieser Vertrag hat es in sich! Laut einem Bericht der Bild, kassiert Lasogga in der Wüste deutlich mehr Geld - was er beim HSV brutto verdient hat, soll er demnach bei Al-Arabi netto verdienen. An der Elbe war der Stürmer Topverdiener, sein Gehalt bei den Hamburgern bezifferte die Bild auf 3,4 Millionen Euro pro Jahr. In der gesamten Zeit in Doha soll der 27-Jährige ganze zehn Millionen Euro netto verdienen. Bei drei Jahren Vertragslaufzeit beläuft sich die Summe also auf ziemlich genau 3,3 Millionen Euro im Jahr - und das ohne Abzüge.