Bericht: HSV trennt sich im Sommer von Pierre-Michel Lasogga

Absturz vom Aufstiegsplatz: So plant der HSV mit Trainer Hannes Wolf

Zu seiner Zukunft habe sich der 27-Jährige noch keine Gedanken gemacht. „Ich will den Verein in die Bundesliga schießen. Ich hänge an diesem Verein und werde bis zum letzten Tag alles geben“, sagte Lasogga noch vor wenigen Wochen.