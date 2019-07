Pollersbeck gestrichen: HSV-Trainer Hecking macht Heuer Fernandes zum neuen Stammtorwart

Beim Hamburger SV hat die Frage nach dem Stamm-Keeper zwischen den Pfosten des HSV in letzter Zeit für viel Wirbel gesorgt. Nun gab Trainer Dieter Hecking die konkrete Antwort: Neuzugang Daniel Heuer Fernandes wird das Tor der Hanseaten als Nummer eins hüten . "Daniel wird die Nummer eins sein und diese auch auf dem Rücken tragen." Die Wahl des Ersatz-Keepers dürfte die meisten HSV-Anhänger allerdings überraschen.

Denn hinter der Neu-Verpflichtung vom SV Darmstadt wird nicht etwa Julian Pollersbeck als HSV-Backup fungieren. "Tom Mickel wird vorerst dahinter als Ersatzmann auf der Auswechselbank sein" , verriet Hecking am Freitag. "Im Moment ist er die Nummer zwei. Julian Pollersbeck ist nicht abgeschrieben. Wir haben aber aufgrund der Leistungen, die wir gesehen haben, für den Moment so entschieden." Für den HSV-Coach seien die sportlichen Gründe dabei "alles entscheidend".

Jeremy Dudziak und David Kinsombi (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem Hamburger SV an, den Fiete Arp und Lewis Holtby verlassen werden. ©

Pollersbeck als Ersatz-Torwart beim HSV nicht komplett abgeschrieben

"Das was man auch braucht, sind Spieler, die sich zu 100 Prozent mit ihrem Arbeitgeber identifizieren. Mit Tom haben wir einen Spieler in unseren Reihen, der das zu 100 Prozent auslebt. Er pusht, er will gewinnen, er hat immer ein positives Wort für seine Mitspieler. Auch das sind Dinge, die für eine Nummer zwei eminent wichtig sind", lobte Hecking seinen neuen Ersatz-Torhüter.